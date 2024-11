Maltempo in Toscana, Giani ‘3.000 utenze senza luce’

Maltempo in Toscana: i tecnici Enel stanno intervenendo per risolvere le circa 3000 utenze senza corrente tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno, oltre agli interventi in corso per cadute di alberi e allagamenti localizzati”. Lo scrive sui social il governatore toscano Eugenio Giani. Tra i territori più colpiti, con danneggiamenti sparsi e disservizi a macchia di leopardo, alcune aree della Garfagnana, della Lunigiana, della montagna pratese e pistoiese, della Valdinievole, del Mugello e del Casentino.

“Graduale attuazione dei venti nelle prossime ore – spiega poi -. Saranno ancora possibili raffiche fino a 70-80 km/h soprattutto sulla costa centro meridionale. Ulteriore attenuazione nel pomeriggio. Anche il moto ondoso è atteso in ulteriore attenuazione”. In Toscana ieri è stata prorogata fino alle 18 di oggi l’allerta arancione per il forte vento e mareggiate.

Tra i territori più colpiti, con danneggiamenti sparsi e disservizi a macchia di leopardo, alcune aree della Garfagnana, della Lunigiana, della montagna pratese e pistoiese, della Valdinievole, del Mugello e del Casentino. “Dai centri operativi E-Distribuzione di Firenze e Livorno, che monitorano la rete di media tensione in tempo reale 24 ore su 24, vengono gestite le segnalazioni e coordinati gli interventi di rialimentazione – spiega Enel in una nota. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con istituzioni locali, Prefetture e Protezione civile regionale.

Il maltempo non ha dato tregua soprattutto nel Pistoiese, dove è stata una notte di preoccupazione a causa delle copiose precipitazioni. Nella frazione di Badia a Pacciana, alle porte di Pistoia, le strade sono state invase dall’acqua e c’è stato anche un black out per la cabina elettrica che andata fuori uso. Sempre a Badia a Pacciana, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha deciso per oggi la chiusura della locale scuola dell’infanzia “per l’attuale situazione dell’area circostante”. Interruzioni di corrente elettrica anche nel centro di Pistoia. Numerosi gli interventi dei mezzi di soccorso. Ad Agliana e Montale nella notte sono stati attivati i Coc – Centri operativi comunali, “ma la situazione – riferisce la questura – è ora relativamente tranquilla”. Chiuso nella notte, in via precauzionale, il sottopasso di viale Europa a Pistoia e alcune strade secondarie, tra Pistoia e Quarrata. Per il forte vento sono caduti alcuni alberi a Quarrata, dove il Comune ha distribuito sacchi di sabbia nelle zone a maggiore rischio di allagamenti.

Torrenti in piena anche sulla Montagna Pistoiese dove per una frana è stata chiusa la statale 12 dell’Abetone e del Brennero a San Marcello Piteglio. A Livorno nella notte è tornato il Libeccio a sferzare la costa. In mattinata sono previsti cali con un massimo di 40 nodi e nel pomeriggio si prevede che migliori. Al momento, come segnalano dall’Avvisatore marittimo del porto, il traffico navale è rallentato: sono attesi in mattinata solo due arrivi, ma dipenderà dalle condizioni anche nei porti di partenza, il Livorno Cruise Europa traghetto dalla Sardegna e alle 11 il Moby Aki da Olbia, e dopo mezzogiorno il collegamento dalla Corsica, mentre per il resto, traffico commerciale compreso è tutto fermo.

Anche nel canale di Piombino le condizioni sono previste in miglioramento nel pomeriggio. Nel Pisano oltre 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalle 18 di ieri a stamani alle 10. Interessati il comune capoluogo e poi a San Giuliano Terme, Cascina, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato, Crespina-Lorenzana, Volterra, Fauglia, Santa Croce sull’Arno, Lari, Castelfranco di Sotto e Vicopisano. A Marina di Pisa poi raffiche fino a 115 km/h e qualche allagamento per il mare che ha raggiunto le strade. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche in provincia di Lucca: una trentina quelli ancora in coda, principalmente alberi abbattuti dal vento.

A Viareggio il sindaco segnalava stamani su Fb “ancora vento forte ma situazione stabilizzata più o meno dalle 3 di stanotte. Piazza Mazzini sempre chiusa. La variante direzione Pisa è tutta chiusa su richiesta Vvf perchè pericolosa, considerata la presenza di numerosi alberi. Qualche recinzione di cantiere abbattuta e ripristinata” e caduti 4 alberi. A Firenze vigili del fuoco impegnati per far fronte agli interventi legati al maltempo, che hanno interessato la zona del Mugello per le forti raffiche di vento, causando la caduta di alberi su sede stradale: dalle 20 di ieri 30 gli interventi effettuati nella provincia, 40 le richieste di intervento in attesa.

Sono stati 25 poi gli interventi dei pompieri nella notte anche nell’Aretino per i danni da forte vento: le zone più colpite fra Poppi e Pratovecchio in Casentino. “È stata una lotte di interventi, durante la quale il sistema di Protezione civile della Toscana non ha mai smesso di operare per garantire la sicurezza – spiegava stamani il governatore toscano su Fb -. Abbiamo attivato nelle scorse ore il sistema di casse d’espansione sull’Ombrone Pistoiese, che è in diminuzione ai livelli di riferimento, già sotto il primo livello a Pontelungo. Transitato anche il colmo di piena del Bisenzio a San Piero a Ponti e a Prato sotto la seconda soglia. Nessuna criticità lungo l’Arno. Registrate raffiche a 150km/h sui rilievi e 115km/h a Bocca d’Arno, 80-90km/h nelle zone interne. Interventi in corso per alberi caduti e alcune coperture divelte. Nelle prossime è prevista una graduale attenuazione dei venti di Libeccio-Ponente. Onde di 8 metri alla Gorgona, 6 metri all’Elba”.