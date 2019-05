Maltempo: Toscana imbiancata da neve tardiva

Neve sull’appennino pisoiese, sulla Val del Bisenzio e sulla Variante di Valico.

Neve fuori stagione sulla montagna pistoiese. L’Abetone (Pistoia) stamani si è svegliato sotto una coltre di neve che sta continuando a fioccare. Nel comprensorio sono sono imbiancate la Valdiluce, le piste in quota e anche la parte bassa dell’Abetone. Al momento non vengono segnalati particolari problemi alla viabilità, ma la quota neve, secondo

le previsioni meteo, dovrebbe abbassarsi nel corso della giornata fino a 600 metri.

Neve a più riprese anche sulla collina sopra la Val di Bisenzio, nel Pratese. In

particolare i fiocchi sono caduti copiosamente nella frazione di Montebianco, nel Comune di Vernio, l’ultimo della provincia di Prato prima del confine con l’Emilia Romagna. Secondo gli

abitanti della zona sono decenni che non si verificava una nevicata a maggio in quella zona, che si trova a meno di 300 metri d’altitudine.

Nevicate intense sull’autostrada A1 Panoramica tra Pian Del Voglio ed Aglio – sul crinale tra

Emilia-Romagna e Toscana – e più deboli tra Rioveggio e Pian Del Voglio e su tutta la A1 Direttissima. E’ quanto rende noto, sul suo sito, Autostrade per l’Italia che evidenzia come una perturbazione di origine artica stia interessando il Nord Italia determinando precipitazioni nevose anche a quote autostradali.

A causa della neve, viene spiegato, “in collaborazione con la Polizia Stradale, sono in atto i provvedimenti di divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5

tonnellate sulla A1 Panoramica tra Pian del Voglio e il bivio con la A1 Direttissima”.