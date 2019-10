Maltempo: rischio temporali forti, domani allerta gialla a Firenze

Come si legge dal comunicato rilasciato dal Comune di Firenze, l’allerta gialla scatterà a mezzanotte e durerà 24 ore. Interessati i corsi d’acqua secondari per pericolo idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di temporali violenti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo scatterá a mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, e terminerá 24 ore dopo. Secondo le previsioni degli esperti gli eventi interesseranno maggiormente la costa ma potranno verificarsi anche temporali localmente intensi associati a vento in città.

Il Centro funzionale regionale ha previsto per oggi un graduale calo della pressione per l’avvicinamento di una perturbazione; domani maltempo su tutta la regione in particolare nella prima parte della giornata.

Domani durante la notte si osserveranno delle precipitazioni sulle province di nord-ovest e costa, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla mattina graduale trasferimento al resto della regione mentre si avrà un miglioramento in serata.

Domani possibili rovesci temporaleschi, localmente di forte intensità, su tutte le zone in particolare nelle zone interne; occasionali colpi di vento e grandinate.

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi: http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico