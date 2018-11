Maltempo, Renzi: “Colpa dei morti è l’abusivismo. Un condono in meno una casa in più”

L’ex premier replica a Matteo Salvini: “L’Italia piange decine di morti. Salvini dà la colpa ‘all’ambientalismo da salotto’, io credo invece che sia responsabilità dell’abusivismo edilizio. Chiedo al Governo di smettere con le polemiche e recuperare subito il progetto Casa Italia di Renzo Piano”.

“Questo Paese ha bisogno di un condono in meno e di una ”Casa Italia” in più”. Lo dice in un video postato su Tweet Matteo Renzi. “C’è una petizione che sta girando su Change.org -afferma l’ex premier- che chiede di ripristinare ”Casa Italia”, il progetto che il mio governo aveva voluto sulla base di un”idea di Renzo Piano, per lottare contro il dissesto idrogeologico”.

“Le risorse ci sono, vanno spese meglio e vanno coordinate. Per questo avevamo fatto tutti d”accordo il progetto ”Casa Italia”. Bene, Salvini e Di Maio come prima cosa hanno cancellato ”Casa Italia. Firmate anche voi la petizione- conclude Renzi- perché ”Casa Italia” torni a funzionare”.