Maltempo: Governo firma stato emergenza per Toscana

La Delibera del Cdm riguarda anche la Lombardia. Per 1 anno, stanziati 13 milioni per interventi. In Toscana l’emergenza riguarda i comuni di Marradi , Palazzolo sul Senio Castagneto Carducci, San Vincenzo, Bibbona, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 e 23 settembre 2024

Il Governatore Giani lo aveva chiesto a gran voce e alla fine lo stato di emergenza per la Toscana è arrivato. Non per tutta la regione ma per i comuni colpiti dagli ultimi eventi alluvionali.

Il governo ha infatti deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi in alcune province della Lombardia e della Toscana. In particolare – sottolinea una nota – si tratta del territorio delle province di Bergamo e di Brescia, a seguito degli eventi meteorologici nei giorni dal 9 giugno al 13 luglio 2024. È stato autorizzato, per l’attuazione dei primi interventi, lo stanziamento di 4 milioni e 700 mila euro. Si procederà con ordinanze del capo Dipartimento di Protezione civile, acquisita l’intesa della Regione, in deroga ad ogni disposizione vigente.

Viene poi dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi anche in alcune località della Toscana, per l’esattezza nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona, in provincia di Livorno, e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 e 23 settembre 2024. Stanziati per l’attuazione dei primi interventi 8 milioni e 700 mila euro.