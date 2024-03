Maltempo, frana sulla strada regionale a Marradi. Vari interventi dei vigili del fuoco

Maltempo – Una frana si è aperta nella Romagna Toscana con un fronte di circa 15 metri sulla Strada regionale 306 a Marradi (Firenze), in via di Palazzuolo.

Sassi, terriccio e detriti invadono la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale per le prime contromisure. Il movimento è in atto e potrebbe esser stato causato dall’ultimo maltempo. Nei mesi scorsi quei Comuni sono stati colpiti anche da terremoti. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. Le verifiche sono in corso.

Ancora danni da maltempo in Lunigiana dove c’è stata la caduta di sassi sulla statale 63 Valico del Cerreto. L’Anas ha dovuto istituire un senso unico alternato con semaforo al km 13, nel comune di Fivizzano (Massa-Carrara). I sassi hanno occupato il margine della carreggiata stradale da un versante attiguo alla statale e ora Anas sta cercando di ripristinare la carreggiata.

In corso verifiche della Provincia di Prato sulla frana che si è staccata venerdì sera sulla Strada 325 Prato-Bologna in Val di Bisenzio e causata dal maltempo. Già attivati i lavori per riparare la carreggiata, mettere in sicurezza la montagna e riaprire la strada ma i tempi per la riparazione e il ripristino della circolazione non sono brevi.

La squadra distaccamento di Borgo San Lorenzo, è intervenuta invece alle ore 16:20 nel comune di Scarperia in Via di Spazzavento nei pressi del Monte Alto sul sentiero degli Dei, per un soccorso a persona in zona impervia. La squadra ha raggiunto la persona infortunata sul sentiero, l’ha trasportata con una barella fino a raggiungere il mezzo VF fuoristrada, per poi portarla nei pressi del veicolo sanitario. Operazioni di recupero con elicottero annullate a causa della presenza di nubi.