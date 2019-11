Maltempo: evacuati in 500 nel Livornese per piena Cecina

Evacuate a scopo precauzionale dalle 7 circa 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena del fiume Cecina.

Gli abitanti sono stati avvisati porta a porta dalla Polizia municipale e dai volontari.

Disposti punti di accoglienza e un autobus per spostare chi non può farlo autonomamente: il luogo di raccolta è lo snack bar Il Ristoro in Via Salgari. Tutte le persone, spiega il sindaco

Samuele Lippi, si sono trasferite da parenti o recate nei punti previsti dal Comune per l’ospitalità. Chiuso il ponte di Marina su via Volterra.

“Il fiume – spiega Lippi – ore fa ha superato il secondo livello di guardia a monte facendo prevedere una piena più importante del previsto. Il centro operativo è attivo, abbiamo protezione civile, Pubblica assistenza e Misericordia, operai del Comune e Municipale sul territorio con vvf, polizia e carabinieri”. “E’ una vergogna nazionale mettere in collo ai sindaci senza dare le risorse queste situazioni, con lo ‘scaricabarile’: devo prendere decisioni del genere in base a quello che penso”.