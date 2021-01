Maltempo: crolla capannone in Garfagnana, nessun ferito

Un capannone di circa 200 mq, destinato al ricovero di attrezzi, è crollato nella notte a causa del peso della neve caduta negli ultimi tre giorni a Sulcina, nel comune di Villa Collemandina (Lucca), in alta Garfagnana.

Al momento del crollo dentro l’edificio non era presente nessuno. La struttura, fino a qualche anno fa destinata al ricovero di animali da allevamento, fa capo all’azienda

agricola Lupinaia.

Sul tetto, al momento del crollo, si era accumulato quasi un metro di neve. Questa mattina l’azienda ha ricevuto la visita del vicepresidente della commissione agricoltura del Consiglio

regionale Mario Puppa (Pd) che si è attivato con gli uffici della Regione Toscana per sostenere l’azienda che ha registrato – come molte altre in Garfagnana – danni ingenti a causa dell’eccezionale ondata di maltempo.

Situazione ancora critica per il maltempo ad Abetone (Pistoia), dove la strada statale 12 rimane chiusa al transito in seguito alle eccezionali nevicate degli ultimi giorni per permettere agli operatori di poter spalare la neve e allargare la sede stradale, poiché sono attese nelle prossime ore altre precipitazioni nevose. Intanto stamani si sono susseguite diverse riunioni in Comune, alla presenza del sindaco reggente Alessandro Barachini, per fare il punto sulla situazione.

“La strada in questo momento è chiusa per permettere la pulizia e la spalatura della statale – spiega Barachini – per garantire la sicurezza ai cittadini, anche in caso di soccorsi.

Quindi stiamo allargando la sede stradale e stiamo ripulendo i parcheggi, dove poter mettere le macchine. Al momento la strada è percorribile e quindi spero nella giornata di domani di riuscire a riaprire al traffico la statale 12”. Intanto sono attesi altri mezzi per la spalatura. “Abbiamo chiesto un’altra fresa – aggiunge il sindaco -, perché purtroppo i mezzi meccanici della spalatura sono sempre soggetti a guasti o rotture, ne abbiamo avuti diversi in questi giorni e vogliamo avere abbastanza mezzi a disposizione che ci permettano di essere tranquilli anche nei prossimi giorni, dato che sono previste nuove precipitazioni”. Sotto l’aspetto sanitario, il sindaco afferma che “tutto è sotto controllo e non ci sono persone isolate”.