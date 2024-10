Maltempo: codice arancione da stasera in Toscana ovest

Peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Toscana con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sia per la giornata di oggi che domani, giovedì 24 con nuovo allerta arancione.

Le precipitazioni interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della Toscana. Per queste zone, tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Codice giallo per il resto della regione.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, a proposito dell‘allerta arancione per il territorio della Valdelsa-Valdera per rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e idraulico reticolo principale, sottolinea come “l’elevata saturazione del suolo dovuta alle precipitazioni dell’ultimo periodo” potrà favorire “l’innesco di frane ed il rapido innalzamento del reticolo idraulico” e raccomanda massima attenzione.

Per quanto riguarda Livorno e isola di Gorgona codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per la possibilità di forti temporali fino alla mezzanotte di domani. A Siena e provincia la Regione Toscana ha diramato un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore valido dalle 18 di oggi alla mezzanotte di domani e una criticità gialla per temporali forti fino alla mezzanotte di domani per i comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni e Sarteano.

Allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo principale dalle 20 di oggi alla mezzanotte di domani per Pienza. Ancora allerta gialla fino alla mezzanotte di domani per i comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e per temporali forti. Intanto a Pisa, a causa del maltempo, ‘la danza dei qubit’, lo spettacolo di arte e scienza (flash mob e videomapping) e che doveva andare in scena questa sera dalle 19.30 alle 21 a Pisa in Piazza dei Miracoli è stato annullato, ma sarà riprogrammato a breve.

L’evento era collegato alla conferenza internazionale ‘Quantum Gases, Fundamental Interactions, and Cosmology’ che si svolge al Polo Fibonacci fino al 25 ottobre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo