Maltempo: Arno sale ancora Firenze, Sieve esonda Pontassieve

Sta ora transitando il colmo di piena dell’Arno a Incisa. la portata è di 1500 metri cubi al secondo. A Pontassieve stamani, visto l’innalzamento dell’Arno in coincidenza dell’abitato di Sieci di sotto, nei presi della confluenza tra il fiume e il torrente Sieci, si è resa necessaria la chiusura della strada statale e in conseguenza, a scopo preventivo, anche gli abitanti della abitazioni al piano terra sono stati fatti evacuare dal personale della protezione civile. La strada è chiusa nel tratto dalla rotonda di Ellera fino alla rotonda di Piazza Aldo Moro a Sieci. Chi proviene da Monteloro immettendosi sulla SS67 deve svoltare verso destra.

Per lo stesso motivo è chiusa anche la strada provinciale 84 verso e da Molino del Piano in località I Giani. La protezione civile segnala anche la chiusura per uno smottamento in via di Parga, in località Castellare, nelle vicinanze dell’abitato di Fornello.

Riguardo alla situazione a Barberino-Tavarnelle, il sindaco David Baroncelli con Protezione civile, operai comunali, gli agenti della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti

fiorentino e i vigili del fuoco, ha presidiato la zona tutta la notte. In corso poi interventi per svuotare gli ambienti allagati di alcune abitazioni, come un garage a Sambuca a causa

dell’esondazione del fosso del Morrocco. Il sindaco raccomanda “di limitare gli spostamenti in auto allo stretto necessario e di prestare la massima attenzione nel percorrere ponti,

sottopassi, strade sotto l’argine, di non utilizzare interrati e seminterrati”.