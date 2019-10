Maltempo: ancora piogge e temporali su costa e zone interne, confermato codice giallo

Ancora piogge con possibili temporali anche forti per la giornata di oggi dalla fascia costiera alle zone interne e sui rilievi di nord ovest. Nella seconda parte della giornata sono possibili anche colpi di vento forte e grandinate. Confermato il codice giallo.

La Sala operativa della protezione civile regionale conferma, fino alle 24 di oggi, il codice giallo emesso a partire dalla tarda mattinata di lunedì a seguito della perturbazione atlatica che interessa la Toscana.

Le zone interessate sono, anche per oggi, la costa da nord a sud, l’Arcipelago, Garfagnana (bacino del Serchio), Lunigiana e zone meridionali (bacini di Fiora, Albegna e Ombrone grossetano) e, in generale, le province di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena. Per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, niente da segnalare.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo: www.regione.toscana.it/allertameteo