Maltempo: allagamenti da cantiere A1 a sud di Firenze

Allagamenti a Antella (Firenze) la notte scorsa, nel Comune di Bagno a Ripoli, a sud di Firenze per le acque di un cantiere dell’Autosole vicino all’abitato. Il cantiere serve a completare la terza corsia dell’A/1 nel tratto fiorentino e le acque si sono formate per il maltempo.

Dalle 11.45 di ieri alle 2 della notte scorsa, riferisce la Città metropolitana, sono piovuti in zona 100 mm d’acqua. Il Comune di Bagno a Ripoli ha emanato un’ordinanza per chiedere alla società Autostrade lavori urgenti per la regimazione delle acque del cantiere. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Francesco Casini “per motivi di pubblica incolumità” dopo i danni registrati la notte scorsa. Chiesti interventi per regolare il deflusso delle acque a valle dove ci sono aree urbanizzate.

“Quello che è accaduto stanotte all’Antella non deve ripetersi – commenta il sindaco Francesco Casini – Sono vicino agli abitanti di via Labriola duramente colpiti dall’allagamento e in particolare alla famiglia che ha subito danni molto ingenti alla propria abitazione”. “I lavori di Autostrade per la realizzazione della terza corsia dell’A1 aggravano pesantemente le difficoltà di un’area che già presenta criticità per la presenza di tombamenti risalenti all’urbanizzazione degli anni ’70 e ’80”, spiega il sindaco Casini. “Temo – conclude il sindaco – che i lavori dovranno essere sospesi finché non saranno conclusi i lavori per una corretta regimazione delle acque”.

Altri allagamenti, ma di minore portata, nella vicina Grassina, anche se il torrente Ema non ha esondato grazie alle casse di espansione. Sempre nella provincia di Firenze le piogge delle ultime 24 ore hanno trasportato sulla viabilità detriti (ghiaia, terra e ramaglia) pericolosi alla circolazione. A Reggello chiusa tutta la notte la strada di montagna da Saltino a Vallombrosa. Problemi minori si sono registrati anche sul territorio del comune di Figline. La pioggia ha provocato frane e movimenti di fango e detriti.