Maltempo: albero cade in strada a Cortona, allagamenti in Valdelsa, forte temporale ad Arezzo

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 3 sulla strada provinciale 35, in località Montanare di Cortona, per rimuovere una grossa pianta caduta sulla sede stradale. Una vettura che transitava è rimasta coinvolta, ma il conducente è uscito incolume.

La strada è rimasta chiusa diverse ore per poter consentire le operazioni di rimozione della pianta: l’intervento si è concluso intorno alle 6.10 di questa mattina. Sul posto anche carabinieri e personale della Provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche in provincia di Siena la notte scorsa per per problemi legati al maltempo. In particolare alle 1.50 è stata effettuata una verifica statica nel comune di Castelnuovo Berardenga, in località Pagliaia perchè un’abitazione è stata colpita da un fulmine lesionando parte della copertura: 8 persone sono state evacuate. Sul posto anche carabinieri e personale del Comune. Ancora intervento dei pompieri intorno alle 6.50 a Berignone, nel comune di Casole d’Elsa: a causa del forte vento un gazebo in ferro è finito sul tetto di un’abitazione danneggiando parte della copertura. Non segnalate persone coinvolte, né danni strutturali.

Problemi con il maltempo si sono verificati nella notte nella Valdelsa fiorentina. In particolar modo a Certaldo (Firenze) si sono allagate molte strade ed è stato chiuso un sottopasso. Durante la notte protezione civile e volontariato sono entrati in azione per svuotare con le idrovore scantinati e magazzini allagati. Problemi anche lungo la regionale 429 a Zambra, nel comune di Barberino e Tavarnelle (Firenze), dove la strada ha subìto forti allagamenti. A Castelfiorentino (Firenze) minori i disagi ma si sono registrati problemi con la pubblica illuminazione in alcuni punti della cittadina, tra cui alla rotatoria di Granaiolo sulla nuova 429 che è rimasta spenta per alcune ore. Sono circa 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco durante la notte a causa del forte temporale che si è abbattuto su Arezzo e provincia. Si tratta in prevalenza di alberi caduti e tegole pericolanti.

Le zone maggiormente colpite sono state quelle del capoluogo Arezzo dove si segnalano alberi sradicati e allagamenti, le frazioni di San Leo e Quarata e, per quanto concerne le vallate, Valdarno e Valtiberina. Non si segnalano persone coinvolte e al momento rimangono, informano i vigili, da concludere 15 interventi sul territorio.