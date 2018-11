Magnetica, per la scuola una giornata di condivisione dei saperi

La 2° edizione della ‘Biennale della Scuola’ in corso oggi a Firenze. l’appuntamento è promosso da Fondazione CR Firenze dedicato a istituzioni e operatori del settore per condividere e confrontare le buone pratiche, i numeri e i programmi che rendono migliore e inclusiva la scuola.

Torna la seconda edizione della ‘Biennale della Scuola’, l’appuntamento promosso da Fondazione CR Firenze in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, che chiama a raccolta istituzioni, studiosi e operatori del settore per condividere e confrontare le buone pratiche, i numeri e i programmi che rendono migliore e inclusiva la scuola.

Il tema affrontato quest’anno è “Quali competenze per la scuola oltre il digitale?”, un’analisi dei programmi, delle sperimentazioni e delle ricerche volte a innovare l’insegnamento di fronte a un mondo stravolto dall’innovazione tecnologica. Oggi viviamo in una realtà iperconnessa in cui l’’invisible technology’ è una realtà. E anche l’insegnamento si trova di fronte a delle sfide importanti che passano attraverso le tecnologie e la rete, basti pensare all’annosa questione dell’uso degli smartphone in classe.

Nella prima parte del convegno, durante la mattina, sono intervenuti i relatori Valerio Vagnoli e Giorgio Ragazzini del Gruppo di Firenze per la Scuola del merito e della responsabilità, il neuropsichiatra infantile Michele Zappella, Eleonora Pantò del CSP Innovazione nelle ICT Torino, il maestro, giornalista e scrittore Alex Corlazzoli, il docente dell’Università Milano Bicocca Lorenzo Strik Lievers e lo psicoterapeuta Paolo Crepet. Nel pomeriggio è stato presentato il quarto bando ‘Un passo avanti’, promosso da Con i Bambini, a sostegno di progetti per contrastare la povertà educativa minorile”.

La diretta di Controradio in apertura dei lavori con le interviste realizzate da Chiara Brilli.