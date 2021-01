Mafie: prefetto Pistoia, misure interdittive a imprenditori ristorazione e facchinaggio

Due misure interdittive antimafia sono state adottate nei confronti di due imprenditori del settore della ristorazione e del facchinaggio

Il prefetto di Pistoia, Gerlando Iorio, ha adottato due misure interdittive antimafia nei confronti di due imprenditori, con sede, rispettivamente, a Chiesina Uzzanese e ad Agliana, e che operano nel settore della ristorazione e dell’autotrasporto – facchinaggio.

“La misura della comunicazione interdittiva, regolata dal Codice Antimafia – spiega la prefettura di Pistoia -, impedisce al soggetto gravato dalla stessa di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione, privandolo altresì della possibilità di essere titolare di licenza o autorizzazioni di polizia e di commercio”.

Per quanto riguarda la ditta di facchinaggio “dagli accertamenti – si legge nella stessa nota – è emerso che il presidente del consiglio di amministrazione della società era stato condannato per associazione di stampo mafioso”. Per l’altro soggetto, dalle analisi “è risultato che il richiedente la licenza comunale era gravato da numerosi pregiudizi concernenti reati associativi e già sottoposto a misure di prevenzione”.

“Le interdittive antimafia adottate – spiega la prefettura – confermano quindi l’esigenza di rafforzare la tutela dell’economia legale dagli appetiti criminali in una fase complessa ed emergenziale come quella attuale, evidenziando peraltro l’efficacia del modello collaborativo tra forze di polizia e associazioni di categoria, promosso dalla prefettura, con particolare riferimento al necessario innalzamento del livello di attenzione riguardo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’economia locale”.