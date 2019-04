Lunigiana, scuole evacuate per maltempo, FI: ‘Regione rimedi’

“Ma come? Oltre otto milioni investiti, sei anni di lavori e il risultato è che alla prima pioggia la scuola d’infanzia inaugurata nel 2017 si allaga e i bambini vengono fatti evacuare? Si rimedi immediatamente con interventi correttivi, strutturali o no ma con cui si possano per il futuro rendere sicuri questi piccoli”.

E’ quanto Forza Italia chiede alla giunta regionale con un’interrogazione a cui l’organo di governo toscano è chiamato a rispondere in forma scritta. L’atto è stato depositato dai Consiglieri regionali azzurri Maurizio Marchetti e Marco Stella, rispettivamente capogruppo e vicepresidente dell’Assemblea toscana, una volta appreso dell’allagamento dal papà di uno di quei bambini, ovvero il coordinatore regionale dei giovani di FI Juri Gorlandi.

“A seguito degli eventi alluvionali che nell’ottobre 2011 colpirono la provincia di Massa Carrara, e segnatamente la Lunigiana – ricordano nella premessa dell’atto – tra i vari interventi di ricostruzione la Regione ha previsto la realizzazione di un asilo nido, di una scuola materna e di una scuola elementare nella ex-area ferroviaria della città di Aulla, Lotto 1 dei lavori di realizzazione di un più ampio polo scolastico. Il costo per tale Lotto 1 è definito con decreto dirigenziale del settore protezione civile e riduzione del rischio alluvioni 10900 del 18.10.2016 in complessivi euro 8.238.698,24. Le scuole oggetto di tale intervento sono state inaugurate il 15 settembre 2017, dopo sei anni di permanenza degli alunni in container a lato ferrovia”.

“A seguito degli eventi meteo di ieri la scuola dell’infanzia di Aulla compresa nel Lotto 1 dell’intervento sopra richiamato si è allagata – hanno ripreso Marchetti e Stella -, con conseguente spavento per i bambini, soprattutto i più piccoli e per i loro genitori allertati per andarli a riprendere. Siamo in pensiero anche perché il polo scolastico complessivo prevede anche un altro lotto, il 2, che riguarda la scuola media inferiore oggetto di Decreto 3550 del 14 marzo 2018 e che comporta un ulteriore investimento di 8.554.863,85 euro solo per il primo stralcio”.