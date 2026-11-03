Lucio Corsi il nuovo singolo “Napoleone Buonanotte” in programmazione su Controradio

Da questa settimana tra le novità musicali di Controradio “Napoleone Buonanotte”, il nuovo singolo di Lucio Corsi. Il brano anticipa i concerti di novembre e dicembre nei palazzetti di Firenze, Roma e Milano

Scritto e prodotto da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, “Napoleone buonanotte” racconta la storia di un protagonista insofferente alla quotidianità, che cerca di sottrarsi agli impegni, fino all’incontro con una ragazza capace di interrompere la sua apatia e aprirgli le porte di un mondo nuovo. Con una scrittura ironica e surreale, immagini di vita quotidiana e situazioni paradossali si alternano a riferimenti artistici e culturali, dando vita a un racconto leggero solo in apparenza, capace di trasformare una vicenda personale in una piccola favola contemporanea, sospesa tra malinconia, umorismo e nostalgia.

Dopo l’esperienza del “Tour Europeo 2026”, Lucio Corsi tornerà alla dimensione live tra poche settimane con “LUCIO CORSI – PALASPORT 2026”, pronto a misurarsi per la prima volta in questi spazi, un nuovo passo per il suo percorso artistico. La tournée farà tappa il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre a Roma, palazzo dello Sport, e l’11 dicembre a Milano Unipol Forum.

Le date nei Palasport rappresentano un nuovo e importante traguardo nel percorso artistico di Lucio Corsi, cantautore capace di costruire un immaginario unico e riconoscibile: «A fine anno torno sul palco. Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix. Saranno tre date: Firenze, Roma e Milano»

«Proprio al Mandela Forum nel 2008 vidi un concerto che mi cambiò la vita – ricorda l’artista – Fui folgorato dal suono della chitarra nera di Neil Young. Ero un ragazzino e da quella notte in poi non ho desiderato altro che dei capelli lunghi e una chitarra elettrica. Sono passati diciotto anni e a dicembre salirò su quel palco con i capelli lunghi e una chitarra. Nera.»

La scaletta accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il repertorio di Lucio Corsi, affiancato dalla sua band, un ensemble ricco di sonorità e strumenti che spaziano dalla chitarra ai fiati, fino alle percussioni. Dai primi progetti pubblicati fino a “Volevo essere un duro”, il brano presentato a Sanremo 2025, il cantautore è pronto a tornare alla musica dal vivo, una dimensione a lui particolarmente cara.

27 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

05 DICEMBRE 2026 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

11 DICEMBRE 2026 – MILANO, UNIPOL FORUM