Lucca: prorogata ordinanza antismog

Fino all’11 dicembre nelle abitazioni poste nel territorio comunale fino a 200 metri sul livello del mare è previsto il divieto di accendere gli impianti di riscaldamento domestico a biomasse se questi non sono l’unica fonte di calore per l’unità abitativa. Stop anche a auto più inquinanti

E’ prorogata per altri quattro giorni l’ordinanza del Comune di Lucca a tutela della qualità dell’aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e

l’accensione dei caminetti con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento atmosferico. Lo rende noto l’amministrazione comunale.

Fino all’11 dicembre nelle abitazioni poste nel territorio comunale fino a 200 metri sul livello del mare è previsto il divieto di accendere gli impianti di riscaldamento domestico a biomasse se questi non sono l’unica fonte di calore per l’unità abitativa. vietato anche l’uso di caminetti o di altri impianti di qualsiasi tipo che non garantiscano un rendimento energetico adeguato e basse emissioni di monossido di carbonio ad esclusione delle stufe a pellet.

Inoltre negli stessi giorni, nella fascia oraria 7:30-19:30 nel territorio comunale non

potranno circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2.