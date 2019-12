Lucca: maltratta la madre, arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Lucca dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre.

Il 45enne, con problemi di alcolismo, era già stato arrestato per lo stesso motivo ad agosto scorso dai carabinieri di Lucca e aveva il divieto di avvicinare la madre: nei successivi mesi ci sono stati però contatti tra i due e, alla vigilia di Natale, la donna lo ha accolto in casa per passare insieme le feste.

I problemi però si sarebbe ripresentati: il 45enne avrebbe cominciato a chiedere soldi alla madre per comprarsi da bere, dando in escandescenza per il rifiuto della donna che ha poi deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. A casa di madre e figlio sono state fatte intervenire le volanti che hanno arrestato il 45enne, per il quale, dopo la convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.