Lucca: in corso disinfestazione zanzara tigre per un caso di Chikungunya 

Avrebbe contratto la Chikungunya in un paese tropicale e soggiornato in un’abitazione di di via di Sant’Alessio a Lucca. Per questo motivo a il Comune di Lucca ha ordinato in via precauzionale la disinfestazione di un’area nella zona di via di Sant’Alessio e nelle vie traverse laterali, comprese caditoie stradali, pozzetti, aree verdi, giardini.

La Chikungunya, ricorda il Comune di Lucca, è una malattia virale trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes (zanzara tigre), insetto che nel comune è presente ormai da anni.

E’ stato deciso quindi, a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica, di abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone di Lucca dove il malato ha soggiornato. La disinfestazione è iniziata stamani e viene effettuata con insetticidi, sia adulticidi che larvicidi, sia su aree pubbliche che nelle proprietà private.

Dopo un periodo di incubazione di 3-12 giorni, la Chikungunya si manifesta una sintomatologia similinfluenzale che include febbre alta, brividi, cefalea, nausea, vomito e soprattutto importanti artralgie (da cui deriva il nome chikungunya, che in lingua Kimakonde significa ‘ciò che curva’ o ‘contorce’), tali da limitare molto i movimenti dei pazienti che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili e assumere posizioni antalgiche.

Si può sviluppare anche un esantema maculopapulare pruriginoso. Il tutto si risolve spontaneamente, in genere in pochi giorni, ma i dolori articolari possono persistere anche per mesi.

Le complicanze più gravi sono rare e possono essere di natura emorragica (ma non in modo così grave come nella dengue) entro 3-5 giorni, o neurologica, soprattutto nei bambini. In rarissimi casi la chikungunya può essere fatale, più che altro in soggetti anziani con sottostanti patologie di base.