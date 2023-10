Lucca comics: Anche Fumettibrutti diserta a causa del patrocinio di Israele

“Il femminismo è la chiave di lettura del mondo che mi rende libera ogni giorno, e non si tratta di un dovere per me, è l’essenza stessa della vita” così su FB Fumettibrutti, nome d’arte di Josephine Yole Signorelli, annunciando la sua assenza a Lucca comics, al via dall’1 novembre

Dopo Zerocalcare, Giancane ed altri, alla lista delle defezioni per Lucca comics, si aggiunge anche il nome di Fumettibrutti, nome d’arte di Josephine Yole Signorelli, annunciando la sua assenza a Lucca comics, al via dall’1 novembre

“Mi spiace scrivervi che non sarò presente durante i giorni di fiera a Lucca, e il motivo è proprio il patrocinio dell’ambasciata di Isr43l&. Dopo averlo scoperto mi sono presa del tempo prima di decidere cosa fare, e credo che se nella vita si fanno dei compromessi (io stessa ne ho fatti tanti) su questo non riuscirei a dormirci la notte”. Così scrive sul Fb Fumettibrutti.

“Perdonatemi in anticipo se non potrò leggere tutti i messaggi, ma devo tutelarmi dal leggere possibili commenti che dicono che in quanto transgender e persona queer LGBTQIA+ – aggiunge – non dovrei parlare di G*Z4 o della causa p4l3st1n3sə. Non dovrei dare alcuna spiegazione al riguardo, ma voglio comunque scrivere una parola di cui parlava sempre anche Murgia, che è ‘intersezionalità’. Significa preoccuparsi per tutte le lotte contro l’oppressione, dei corpi e dei popoli, non solo di quelle che ci fanno comodo. Il femminismo è la chiave di lettura del mondo che mi rende libera ogni giorno, e non si tratta di un dovere per me, è l’essenza stessa della vita. Quindi stelle, mi scuso perché non riusciremo in quest’occasione a tenerci per mano e ad abbracciarci, ma sono sicura che lo faremo sempre e per sempre anche in altri luoghi. Come sempre vi abbraccio, brillate” conclude Fumettibrutti