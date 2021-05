Luana D’Orazio: funerali 10 maggio,celebra vescovo Pistoia

Lunedì 10 maggio alle 15, i funerali di Luana D’Orazio, l’operaia morta sul lavoro. Intanto continuano le indagini, sabato l’autopsia

Avranno luogo nella chiesa di Spedalino Asnelli, nel comune di Agliana (Pistoia) il prossimo lunedì 10 maggio alle 15, i funerali di Luana D’Orazio, la 22enne, madre di un bimbo di 5 anni, morta in un incidente sul lavoro lo scorso 3 maggio in un’azienda tessile di Oste di Montemurlo.

Lo rende noto la diocesi pistoiese, spiegando che i funerali saranno presieduti dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli. Spedalino Asnelli è un a piccola frazione, non lontana dalla casa dove la giovane abitava col figlio di 5 anni, i genitori e il fratello.

Il Comune di Pistoia sostiene e promuove la raccolta fondi “Una donazione per Luana” in memoria di Luana D’Orazio. Di fronte alle tante richieste arrivate in queste ore al Comune di Pistoia per sapere come aiutare e sostenere il figlio di Luana e la sua famiglia, è stato deciso di seguire un’unica strada per la raccolta fondi.

La procura di Prato ha aperto un’inchiesta sulla morte di Luana D’Orazio ed iscritto nel registro degli indagati la titolare dell’azienda e l’addetto alla manutenzione del macchinario. Fra i reati, oltre all’omicidio colposo, anche la “rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro” per avere rimosso la saracinesca protettiva. Sabato verrà effettuata l’autopsia sulla donna.