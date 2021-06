Luana D’Orazio: attesa perizia consulente pm entro 11/7

Dagli ambienti investigativi si apprende che la relazione sulla morte di Luana D’Orazio è in fase di redazione e che non sarà probabilmente consegnata sino alla data ultima

È attesa entro l’11 luglio la perizia che il consulente della procura di Prato sta eseguendo sul macchinario nel quale è rimasta schiacciata, il 3 maggio scorso, Luana D’Orazio, la giovane morta per un incidente sul lavoro in una ditta tessile a Montemurlo (Prato).

Non è escluso che entro quel giorno si svolga un ultimo sopralluogo nell’azienda, ‘Orditura Luana’. Dagli ambienti investigativi si apprende che la relazione è in fase di redazione e che non sarà probabilmente consegnata sino alla data ultima.

Nel registro degli indagati sono state iscritte ad oggi tre persone per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche: il manutentore dei macchinari della ditta, Mario Cusumano, la titolare dell’azienda Luana Coppini e suo marito Daniele Faggi, ritenuto dagli inquirenti gestore di fatto dell’azienda.

Le indagini avevano portato alla luce che sarebbe stato manomesso il quadro elettrico dell’orditoio al quale stava lavorando Luana D’Orazio, ciò avrebbe avrebbe consentito il funzionamento del macchinario anche senza la saracinesca di protezione abbassata.

Proprio oggi cade il compleanno di Luana: avrebbe compiuto 23 anni. Per questo il fidanzato della giovane, Alberto Orlandi, ha organizzato per stasera una festa commemorativa nel pub – a Quarrata – dove i due erano soliti uscire con gli amici e una campagna social. “La giornata – spiega Orlandi – è difficile, ma voglio dare il massimo per onorarla. Per questo abbiamo pensato anche a una campagna social nel ricordo di Luana”. L’idea è quella di rendere virale il sorriso della giovane, per celebrarla e per sensibilizzare le persone al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il fidanzato chiede agli utenti Instagram di “fare una semplice storia con l’hashtag #tusorridisorridisempre e la foto di Luana”.