Lo Schermo dell’arte inaugura con Matthew Barney

Il festival Lo Schermo dell’arte inaugura mercoledì 10 novembre alle 21 al Cinema La Compagnia. Anteprima italiana dell’ultimo film di Matthew Barney “Redoubt”, protagonista la natura

Lo schermo dell’arte – Festival di cinema e arte contemporanea inaugura mercoledì 10 novembre alle ore 21.00 al Cinema La Compagnia con Redoubt, anteprima italiana dell’ultimo film realizzato da Matthew Barney (2019), autore di opere che hanno rivoluzionato l’idea stessa di narrazione cinematografica quali l’enigmatico CREMASTER Cycle, DRAWING RESTRAINT 9 e River of Fundament.

Redoubt segue sei personaggi mentre ingaggiano una serie di confronti misteriosi nel paesaggio selvaggio dei monti Sawtooth delI’Idaho centrale. Il film è un libero adattamento del mito di Diana, la dea della caccia e della natura, e Atteone, un cacciatore che viola la sua intimità e viene punito.

Il paesaggio, sia come ambientazione che come soggetto, è da lungo tempo al centro della ricerca del celebre artista americano. Qui, miti classici, miti cosmologici e miti americani si confrontano su quale sia il ruolo dell’uomo nel mondo naturale, e i protagonisti, nel tentativo di stabilire un loro posto nell’ambiente selvaggio, comunicano nell’assenza di dialoghi attraverso gesti e coreografie. Il titolo deriva dal nome del movimento separatista American Redoubt(redoubt significa “ridotta”), diffuso nella regione in cui è stato girato il film, che qui viene usato dall’artista come riferimento all’isolamento e di quelle remote aree.Tutte le scene di caccia nel film sono state realizzate con effetti speciali. Sono stati impiegati animali addestrati da professionisti che durante le riprese hanno controllato la loro sicurezza e le condizioni di lavoro sul set. Gli animali selvaggi sono stati filmati nel loro habitat naturale.

Lo schermo dell’arte – Festival di cinema e arte contemporanea 14a edizione

dal 10 al 14 novembre – Cinema La Compagnia, Via Cavour 50r, Firenze