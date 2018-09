Livorno: punta pistola contro bici di un ragazzo, denunciato 15enne 

È sceso in strada a Livorno armato di una pistola, una Beretta mod.70 con 28 colpi, poco prima sottratta al nonno, e l’ha puntata senza apparente motivo contro la ruota della bicicletta di un ragazzo. E’ quanto ricostruito dalla polizia che ha poi rintracciato il presunto autore del gesto, un quindicenne, che è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Tutto è accaduto nella serata di ieri. Ad avvisare il 113 sono stati alcuni ragazzi testimoni del gesto: spaventati hanno raccontato l’episodio anche ai genitori. Ai poliziotti, subito intervenuti sul posto, hanno poi spiegato che il quindicenne, improvvisamente e senza alcuna motivazione, aveva puntato la pistola contro la ruota di bicicletta di uno di loro. Una volta individuato e identificato, il minore è stato anche trovato anche in possesso di 2,55 grammi di hashish e per questo segnalato alla prefettura per detenzione per uso personale. Nel frattempo è stata rintracciata e sequestrata anche l’arma.