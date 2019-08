Livorno: entro fine anno Comune assumerà 100 dipendenti

Lo ha annunciato l’assessore al personale, Viola Ferroni, dopo avere predisposto “il piano del fabbisogno del personale e terminate le consultazioni con le organizzazioni sindacali dell’ente”.

Entro fine anno saranno assunte al Comune di Livorno oltre 100 persone, “indispensabili per far ripartire e rendere più efficienti molti uffici e servizi”. Lo ha annunciato l’assessore al personale, Viola Ferroni, dopo avere predisposto “il piano del fabbisogno del personale e terminate le consultazioni con le organizzazioni sindacali dell’ente”. “La concertazione con i sindacati – ha aggiunto l’assessore – ci ha fornito il quadro completo degli uffici maggiormente penalizzati e delle carenze nei vari settori. Il loro supporto sarà indispensabile anche nella definizione della pianta organica dettagliata, per la quale si cercherà nei limiti del possibile di tener conto delle esigenze di tutti, valorizzando le professionalità e le attitudini”. “Dalle macerie alla ricostruzione – ha concluso il sindaco Luca Salvetti – visto che dopo l’era Nogarin in meno di 2 mesi, come avevamo detto in campagna elettorale, abbiamo lavorato per riavviare la macchina comunale e rimesso in piedi la struttura. Prima con i dirigenti, poi con le posizioni organizzative, e nelle prossime settimane procedendo con nuove assunzioni di personale amministrativo e tecnico”.