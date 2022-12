Livorno: atteso domani sbarco nave Sea Eye

By

Livorno, è attesa domani, 23 dicembre 2022, la seconda nave ONG, la “Sea Eye”, con a bordo 108 migranti.

La nave ONG “Sea Eye”, attesa domani al porto di Livorno, dovrebbe avere a bordo 108 migranti così suddivisi: 91 adulti, 12 minori e cinque donne.

Al momento la nave è in navigazione al largo della Sardegna. L’arrivo nel porto toscano è anticipato per domani, 23 dicembre 2022, alle 8 invece delle 10.30 come previsto inizialmente. Lo si apprende dalla prefettura di Livorno.

Nel dettaglio a bordo della Sea Eye, sempre secondo i dati in possesso della prefettura, dovrebbero esserci 91 adulti, 12 minori e cinque donne. Intanto nel porto di Livorno questo pomeriggio si stanno ultimando le operazioni di smistamento dei 142 migranti sbarcati stamani dalla Life Support. Le operazioni, secondo stime, dovrebbero concludersi entro un paio di ore.

Le persone arrivate con la nave ONG Life Support

Intorno alle 5.50 di questa mattina la Life Support, la nave ONG con a bordo 142 migranti, ha fatto il suo ingresso nel porto scortata da una motovedetta della Capitaneria per attraccare alla banchina 75.

Sul posto erano presenti anche il prefetto Paolo D’Attilio e le assessore regionali Monia Monni (Protezione civile) e Serena Spinelli (Sociale).

Se volete saperne di più vi invitiamo a leggere l’articolo: Livorno: la nave Life Support entra in porto