Livorno, arriva il patentino per proprietari dei cani

Una novità nella città di Livorno per poter consentire l’integrazione dei cani nel contesto sociale: un patentino per possessori di questi animali.

Un corso di formazione dedicato ai proprietari dei cani rilascerà a questi ultimi un patentino. Il corso prevede cinque appuntamenti in tutto e prenderà il via domani nella sala Pamela Ognissanti della Circoscrizione nord di piazza Saragat. A prendere parte all’iniziativa l’Amministrazione comunale ed Elisa Amato, garante degli animali del comune di Livorno.

“Si tratta di un percorso formativo – ha spiegato Amato – che si pone come obbiettivo principale quello di fornire ai proprietari informazioni chiare e quindi fornire gli strumenti adeguati per rispondere alle tante domande, e alle problematiche che si possono verificare, quando si ha un cane in casa: una convivenza che deve sempre puntare in primis al benessere dell’animale”.

Secondo Amato per “chi possiede un cane, magari per la prima volta, che l’abbia acquistato o adottato da un canile, è importante infatti che abbia gli strumenti per educarlo nella maniera giusta. Un passo di consapevolezza ulteriore che facciamo anche per contrastare il fenomeno spiacevole degli abbandoni”.

Al percorso formativo hanno aderito una sessantina di persone. Il corso sui cani, al termine del quale verrà rilasciato un patentino, si avvarrà della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza, di veterinari “esperti in comportamento animale” e di professionisti in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari italiani.