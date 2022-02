Livorno: abusò di due minori di 10 anni, condannato a 7 anni

By

Per circa un anno e mezzo aveva abusato di due sorelline minorenni (all’epoca dei fatti non avevano ancora compiuto 10 anni) che lo consideravano uno zio. Per questo un uomo di Livorno è stato condannato a 7 anni di reclusione.

L’uomo ha avuto una condanna a 7 anni divenuta definitiva oggi ed è stato arrestato dalla squadra mobile di Livorno e condotto in carcere. La condanna, oltre alle pene accessorie, prevede anche l’espulsione dal territorio nazionale, a espiazione conclusa. Gli episodi, spiegano dalla questura, si riferiscono a circa 10 anni fa, quando l’uomo, amico dei genitori delle bambine, che lo ospitavano abitualmente nella loro abitazione, aveva iniziato a rimanere da solo a casa con le piccoline.

I genitori si fidavano di lui e gli lasciavano le bimbe mentre erano impegnati al lavoro e lasciavano la casa. Le indagini, coordinate dalla procura di Livorno, partirono quasi per caso grazie a una baby sitter che denunciò la vicenda alla polizia dopo che la bambina più grande le aveva confessato delle molestie subite dall’adulto amico di famiglia. Secondo quanto ricostruito le bambine avevano subito abusi per la durata di un anno e mezzo.

Inizialmente è stata applicata la custodia cautelare in carcere, in seguito la condanna in primo grado.