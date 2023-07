Livorno: 32enne pakistano ferito con un colpo di pistola

Oggi, 14 luglio, presso il mercato centrale di Livorno, un 32enne pakistano, titolare di un minimarket, è stato trovato sanguinante nel proprio negozio in seguito ad una sparatoria. E’ in gravi condizioni

Nei pressi del mercato centrale di Livorno, un pakistano di 32 anni, titolare di un minimarket, è stato raggiunto, da quanto risulta dagli inquirenti, da due colpi di arma da fuoco, e ritrovato sanguinante ed in gravi condizioni all’interno del suo negozio.

E’ ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia che è intervenuta con la squadra mobile e la scientifica, l’uomo sarebbe stato ferito a scopo di rapina: il rapinatore gli avrebbe sparato alcuni colpi raggiungendo la vittima con due proiettili prima di darsi alla fuga con i pochi soldi che ha trovato in cassa.

Il negoziante è stato portato in ospedale in codice rosso, con un’ambulanza della Misericordia e il medico a bordo. I chirurghi lo hanno operato d’urgenza per rimuovere i due proiettili.