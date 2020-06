Litorale pisano, Vigili urbani con quad vigilano su spiagge

Pisa, saranno 18 gli agenti della polizia municipale pisana dedicati al controllo del litorale e delle spiagge per svolgere attività di controllo del territorio, contrasto al commercio abusivo, verifica sul rispetto della normativa di prevenzione del Covid e riduzione dei fenomeni di microcriminalità, oltre allo svolgimento delle normali attività di controllo della sosta, del traffico, gestione di mercatini e manifestazioni, controllo delle occupazioni abusive di attività commerciali.

Lo rende noto il Comune Pisano, precisando in una nota che il servizio scattato ieri sul litorale ha già portato al sequestro “di 90 pezzi di vestiario e costumi venduti abusivamente sulla spiaggia”.

“Da quest’anno – aggiunge l’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno – le pattuglie potranno avvalersi del quad, che consente agli agenti di spostarsi velocemente sulla spiaggia in caso di necessità e del drone, che permette un controllo dall’alto a distanza, oltre a filmare e scattare foto ad alta risoluzione per il riconoscimento di persone e targhe di veicoli. Oltre ai controlli svolti dalla Municipale, l’amministrazione sta lavorando per i mesi di luglio e agosto a una convenzione con alcune associazioni di volontariato per presidiare le spiagge libere durante i fine settimana, per verificare il rispetto delle norme anti-assembramento”.