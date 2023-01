Lite in un capannone, uomo aggredito e picchiato

E’ stato trovato e soccorso all’interno di un capannone abbandonato dopo una lite. Su di lui ferite e lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. L’uomo di 37 anni è stato soccorso ieri intorno alle 19 in via Fanfani a Firenze.

In base a quanto ricostruito al momento dai carabinieri, intervenuti dopo essere stati allertati dai sanitari del 118, il 37enne, di origine senegalese e già conosciuto alle forze dell’ordine, sarebbe stato aggredito in una lite, riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. All’origine di quanto accaduto, così avrebbe riferito la stessa vittima, una lite scaturita per attriti da convivenza tra senza fissa dimora di più etnie che occupano il capannone di via Fanfani, al culmine della quale 4/5 persone a lui ignote lo avrebbero percosso.

L’uomo, che dopo essere stato soccorso si è risvegliato in ospedale, intossicato da alcol e stupefacenti, ha riportato durante la lite fratture al naso, all’addome e un trauma cranico. I carabinieri intervenuti nel capannone hanno identificato quanti erano presenti e condotto accertamenti con la squadra investigazioni scientifiche. Il 37 si è riservato di proporre denuncia in seguito.