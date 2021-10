L’Île des Perdus a Firenze in anteprima nazionale

L’Île des Perdus il documentario di Laura Lamanda a Firenze in anteprima nazionale, alla presenza della regista. Mercoledì 6 ottobre, ore 21.00, al cinema La Compagnia e in programmazione fino al 12 ottobre

Film poetico sulla routine dell’ufficio oggetti smarriti di Parigi, dove le persone si recano nella speranza di ritrovare tessere del puzzle del proprio quotidiano e dove le attese diventano l’occasione di incontri e racconti intimi. In anteprima nazionale, mercoledì 6 ottobre (ore 21.00), al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r). Il documentario di Laura Lamanda, L’Île des Perdus, primo lungometraggio della regista italiana, che vive tra Parigi e Roma, film vincitore, al Festival dei Popoli 2020, del “Premio Gli Imperdibili”.

Il film è ambientato a Parigi presso il Service des Objets Trouvés, l’ufficio oggetti smarriti. Qui il flusso di utenti è continuo e le persone arrivano trafelate per ritrovare in fretta ciò che hanno smarrito. Ma nell’ufficio, la fretta lascia il posto all’attesa, in quanto serve tempo. Tempo per cercare l’oggetto, per identificarlo, per farlo salire con il montacarichi… Non resta che arrendersi, accettare l’attesa e raccontare a chi si incontra casualmente quale contrattempo ci è capitato, cosa si è perso e quale circostanza ci ha portati nell’ufficio oggetti smarriti, che sembra un infinito scaffale di memorie collettive, ricordi, sentimenti.

Mercoledì 6 ottobre ore 21.00 il film sarà introdotto dal direttore del Festival dei Popoli Alessandro Stellino e dalla regista Laura Lamanda INFO FILM

Programmazione L’Île des Perdus a La Compagnia

MERCOLEDì 6 OTTOBRE, ore 21.00 – alla presenza della regista

GIOVEDì 7 OTTOBRE, ore 19.00

LUNEDì 11 OTTOBRE, ore 16.00

MARTEDì 12 OTTOBRE, ore 16.00