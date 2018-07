Libera Italia! La rassegna di film che celebra la Liberazione di Firenze e d’Italia

Mercoledì 8 agosto ore 22.00 L’uomo che verrà, di Giorgio Diritti (Italia, 2009, 117′)

Alle pendici di Monte Sole, sui colli appenninici vicini a Bologna, la comunità agraria locale vede i propri territori occupati dalle truppe naziste e molti giovani decidono di organizzarsi in una brigata partigiana.

Giovedì 9 agosto ore 22.00

Achtung! Banditi!, di Carlo Lizzani (Italia, 1951, 95′)

La lotta partigiana a Genova e in Liguria, dalle organizzazioni clandestine in città e nelle fabbriche alla guerriglia sulle montagne e alla battaglia aperta nelle ultime fasi del conflitto. La vicenda ruota attorno a un gruppo di Partigiani che scende in città per prelevare armi in una fabbrica. La fabbrica però è occupata dai Tedeschi. I Partigiani vengono scoperti, ma gli operai li difendono. I nazisti stanno per avere la meglio quando arriva un reparto di Alpini che li mette in fuga. La città intanto sta per essere liberata.