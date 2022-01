Lettura e coinvolgimento: a Firenze al via la nuova edizione di ‘Libernauta’

La nuova edizione di ‘Libernauta’, progetto di educazione alla lettura, rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni, si svolgerà dal 22 gennaio al 2 maggio. Il progetto coinvolge 30 scuole secondarie di secondo grado e oltre 40 biblioteche della Città metropolitana.

Tra le novità di questa edizione, la possibilità di partecipare al concorso in gruppo, l’espansione del concetto di recensione utilizzando più linguaggi espositivi e i ‘ragazzi ambasciatori’. Nella sua versione originale, è stato ricordato, ‘Libernauta’ prevedeva iscrizioni individuali anche il premio era pensato per singoli vincitori. L’iscrizione a partire da sabato 22 gennaio sarà possibile sul sito www.libernauta.it.

La nuova edizione mira a contrastare il pregiudizio di isolamento che la lettura reca con sé, aggiungendo la possibilità di partecipazione al concorso anche per gruppi di lettori. In questa edizione il progetto può contare su un comitato scientifico composto tra gli altri da scrittori esperti di letteratura per ragazzi come Marco Magnone e Daniele Aristarco, insegnanti come Matteo Biagi oltre ad una bibliotecaria Ilaria Tagliaferri direttrice della rivista di settore Liber.

Nata nel 2000, in questi due decenni, ha coinvolto 17mila ragazzi riuscendo ad attrarre anche i più riluttanti alla lettura con un’offerta ricca di generi e tematiche vicine alla sensibilità giovanile.

“E’ un progetto bello e importante per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi – ha detto l’assessore all’educazione del Comune di Firenze Sara Funaro -. Sappiamo infatti che il rapporto tra educazione e cultura è molto stretto e viaggia sullo stesso binario. Questa edizione è particolarmente importante perché si focalizza sull’importanza della lettura non solo per rafforzare il percorso educativo, ma anche in termini di valorizzazione della partecipazione e del coinvolgimento nel lavoro di gruppo”.