Lettera di solidarietà degli ex studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci alla preside Savino

Firenze, con una lettera di solidarietà, anche gli ex studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, esprimono la loro vicinanza alla preside Savino, per l’attacco subito da parte del Ministro Valditara.

“Nell’atrio del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze – si legge nella lettera di solidarietà – c’è una lapide che ricorda, nel 30/o della Liberazione, quanti si opposero al nazifascismo e caddero per dare all’Italia libertà e democrazia. Il Liceo ha ricordato, con le parole di Piero Calamandrei ‘ora e sempre resistenza ‘, chi tra i suoi insegnanti fu perseguitato con le leggi razziali o cadde fucilato durante la liberazione di Firenze”.

“Noi che abbiamo frequentato il Liceo, – continua la lettera – che ci siamo formati nelle sue aule, non siamo indifferenti e per questo esprimiamo la nostra solidarietà alla Dirigente scolastica Annalisa Savino. Nella mattinata di sabato 25 febbraio ci recheremo al Liceo, sostando prima sul marciapiede, al contrario di quanto fecero gli indifferenti di un quasi un secolo fa, per consegnare alla Presidenza questa presa di posizione di solidarietà e invitiamo gli altri ex studenti a sottoscrivere anch’essi questa dichiarazione inviando una email a [email protected]”.