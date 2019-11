Leonardo per bambini: letture-laboratori nel Museo Palazzo Vecchio

Tornano anche per l’autunno 2019 le letture-laboratori centrate su albi d’autore e tese a familiarizzare con quella straordinaria forma d’arte che è l’illustrazione. Quattro incontri nel mese di novembre al Museo di Palazzo Vecchio in tema Leonardo Da Vinci.

E quest’anno non possono mancare gli appuntamenti dedicati a Leonardo da Vinci (1452-1519), di cui nel 2019 ricorre il cinquecentenario della morte. Pensatore, artista e scienziato di levatura eccezionale, Leonardo è in questo caso il protagonista di libri incantevoli, che grazie alla fantasia di grandi illustratori e scrittori dischiudono a piccoli – e grandi – le meraviglie della sua vita e della sua opera.

Gli incontri saranno quindi l’occasione per conoscere meglio la figura di Leonardo Da Vinci e addentrarsi nei misteri della natura, dell’arte, della scienza e della tecnica da lui indagati, con l’invito ad assumere il suo stesso sguardo sul mondo e a ricordare il potere dell’arte, “scientia et legitima figlia de natura”, da coltivare grazie all’esercizio dell’occhio e dell’ingegno: “Non resterò di mettere fra questi precetti una nuova invenzione di speculazione, la quale, benché paia piccola e quasi degna di riso, nondimeno è di grande utilità a destare l’ingegno a varie invenzioni. E questa è se tu riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie macchie o in pietre di vari misti […] potrai lì vedere similitudini di diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure grandi, valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai vedere diverse battaglie et atti pronti di figure strane, arie di volti et abiti et infinite cose, le quali tu potrai rudere in integra e buona forma […]” (Cod. Urb. Lat. 1270, 63).

Si parte con “Leo” (Lapis edizioni, 2017), meraviglioso libro con i testi di Luisa Mattia e Alberto Nucci Angeli, illustrato da Lorenzo Terranera. Che bambino è stato Leonardo? Qual è stata la sua vita prima di diventare il grande artista e inventore che conosciamo? Il geniale Leo svela il mistero legato alla sua nascita e narra la meravigliosa avventura della conoscenza. Un albo che unisce la poesia del racconto d’infanzia e la precisione della ricostruzione storica.

Tutti gli appuntamenti:

– Domani h16.30: L. Maria, A. Gucci Angeli, L. Terranera, Leo, Lapis, 2017 – per famiglie con bambini 4/7 anni

– Sabato 9 novembre h16.30: D. Hawcock, Leonardo Da Vinci. Le incredibili macchine, Nuinui, 2018 – per famiglie con bambini 6/11 anni

– Sabato 16 novembre h16.30: E. Capretti, Leonardo. Animali, draghi e figure fantastiche, Giunti, 2018 – per famiglie con bambini 4/7anni

– Sabato 30 novembre h16.30: I. Demonti, A bottega da Leonardo, Skira, 2015 – per famiglie con bambini 6/11 anni

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.musefirenze.it