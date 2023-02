Legambiente, tramvia Firenze esempio di servizio efficiente

Firenze, Legambiente nel suo rapporto Pendolaria 2023, dedicato al trasporto su ferro in Italia, esprime un giudizio positivo sul sistema tranviario fiorentino riassumendone la situazione attuale, e ricordano le nuove linee che saranno realizzate.

“Il sistema tranviario fiorentino è uno degli esempi più importanti di come offrire un servizio moderno ed efficiente ai pendolari. Alle future linee – spiega Legambiente – saranno destinati nuovi tram a batteria che potranno quindi viaggiare senza bisogno di pali e fili su tratti lunghi fino a 2 chilometri, consentendo di eliminare la linea aerea in alcune parti del percorso”.

“Il nuovo corso del tram partirà da Firenze con 30 nuovi convogli. Per quanto riguarda le tecnologie saranno sensori e laser scanner i principali strumenti che invieranno dati dei binari in tempo reale dalla tranvia. Questo servirà per avere una maggiore sicurezza, una manutenzione più efficiente e un’analisi predittiva sui guasti delle rotaie”.

“Saranno poi forniti dati energetici sui tram e software per analizzare le marce del tram e risparmiare energia”. A livello nazionale, Legambiente definisce “da dimenticare” il dato medio dell’ultimo quinquennio sulle nuove tramvie, con soli 2,1 km all’anno, e nessun chilometro aperto negli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda la situazine nazionale scrive Legambiente: “Troppo lenta la transizione ecologica del trasporto su ferro. Ritardi infrastrutturali, treni poco frequenti, lentezza nella riattivazione delle linee ferroviarie interrotte, risorse inadeguate restano i maggiori talloni d’Achille”.