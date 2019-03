Lega: Ceccardi annuncia sua gravidanza

La leader toscana della Lega e sindaca di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi, aspetta un figlio.

Lo ha annunciato la stessa Ceccardi, agli amici e ai collaboratori più stretti durante la festa per il suo 32mo compleanno, spiegando che il padre del nascituro è Andrea Barabotti, responsabile enti locali del Carroccio toscano.

“Le candidature alle Europee le decide Salvini, per adesso non mi e’ stato chiesto niente. Sono a disposizione per qualsiasi cosa mi chiedano Matteo Salvini e la Lega”. Lo ha spiegato ieri Ceccardi, rispondendo a una domanda sull’indiscrezione di questi giorni circa una sua candidatura alle Europee.