Lavori Publiacqua e interruzioni: tutte le informazioni utili

Lavori Publiacqua – l’erogazione dell’acqua sarà interrotta o ridotta dalle ore 23.30 circa di venerdì 9 maggio. Fino a quell’ora nella giornata del 9 maggio il servizio sarà quindi regolare. La fine dei lavori è poi prevista per la tarda serata di sabato 10 maggio. Successivamente l’erogazione del servizio tornerà progressivamente alla normalità tra le ore notturne (tra sabato e domenica) e la mattina di domenica 11 maggio.

“Nelle prime ore del sabato ci saranno riduzioni di servizio e mancanza d’acqua. Lavoreremo tutto il sabato per poter consentire alla struttura di riattivare il servizio all’ora di cena di sabato. Questo significa tornare alla normalità nelle prime ore del sabato notte, dunque a cavallo con la domenica”. Lo ha dichiarato il presidente di Publiacqua Nicola Perini, a proposito dei lavori di Publiacqua per l’Autostrada dell’acqua previsti dal 9 all’11 maggio e che porteranno a disagi specialmente a Firenze e Prato.

Perini ha chiesto “ai cittadini di avere un uso molto attento dell’acqua fin dal giovedì e di fare attenzione, specialmente per l’uso degli elettrodomestici perché nel caso venisse a mancare improvvisamente l’acqua”, nella giornata di sabato, “il rischio è che possano essere danneggiati gli elettrodomestici stessi”.

La protezione civile, si legge in una nota del Comune di Firenze, ha intanto attivato l’alert system telefonico. In fascia rossa – con abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua tutta la giornata do sabato – sono indicate le zone di Novoli, Cascine, Rifredi, Statuto, piazza Dalmazia, le Cure, zona Stadio, zona Mercafir e zona bassa di Castello. In quella arancio, con abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in particolare nella fascia 14-24 del 10 maggio, rientrano le zone del centro storico compreso tra Arno, viale Fratelli Rosselli, viale Strozzi, viale Lavagnini, viale Matteotti e viale Giovine Italia, e Soffiano sotto viale Etruria. In fascia gialla le aree restanti di Firenze: in quest’ultimo caso i disagi saranno limitati all’orario 19-24 di sabato.

Per i disagi che si potranno verificare Publiacqua ha previsto più autobotti nei comuni interessati, saranno 10 a Prato e 8 nei comuni della Piana Fiorentina. A Prato saranno collocate in via dei Fossi (parcheggio pubblico – zona Macrolotto 1); via Mozza sul Gorone (zona Ponte Datini/viale Galilei); via Caduti senza Croce (Maliseti); via Taro (zona Scuola Ciliani – Chiesanuova); via Umberto Giordano; piazza Mercatale; piazza Papa Giovanni XXIII (zona Sacra Famiglia); via delle Fonti di Mezzana (parcheggio); via Brasimone (zona Galciana);piazzale Maria Callas (zona Fontanello Grignano).

Nella Piana fiorentina saranno invece collocate: in piazza Vittorio Veneto a Calenzano; a Campi Bisenzio in via Vittorio Veneto (fronte Parco Iqbal), in via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli) e in viuzzo della Costituzione (San Donnino); a Sesto Fiorentino in via Leopardi e piazza Rapisardi (Colonnata); a Signa nella Strada statale 66 (parcheggio Burger King) e in piazza Aldo Moro (zona Indicatore).

Ulteriori info su www.publiacqua.it