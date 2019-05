Lasso (Verdi): Firenze ha bisogno di una (vera) svolta green

Intervista con il candidato sindaco per i Verdi Andres Lasso

43 anni, biologo. Cittadinanza italiana e di Panama, paese in cui ha vissuto parte dell’infanzia e adolescenza. Lavoratore autonomo, giardiniere, apicoltore hobbista. HA lavorato nel biomedicale come specialista di prodotto, nel marketing e nel controllo qualità, nel sociale come educatore di adolescenti a rischio, nell’insegnamento come professore per due anni di biologia chimica e matematica nelle scuole di un villaggio della Repubblica Democratica del Congo. “Nardella sta proponendo diverse cose interessanti: peccato che lo faccia ora, alla fine del mandato” dice lasso. Che aggiunge: “la green zone favorisce chi ha capacità economiche, serve una disincentivazione dell’uso dell’auto”