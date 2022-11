Larissa Iapichino: “Io non ho intenzione di lasciare Firenze anche perché ho tutto qua, la mia vita qua”

Firenze, Larissa Iapichino, detentrice del record mondiale under 20 indoor di salto in lungo con 6,91 metri, è intervenuta alla ‘Next Generation Fest‘, evento organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisi, nell’Anno Europeo dei Giovani, dedicato alle nuove generazioni, con al centro temi come Europa, Innovazione, Digitale, Sostenibilità, Creatività, Inclusione e Cittadinanza, visti con gli occhi della Generazione Z.

“Io non ho intenzione di lasciare Firenze anche perché ho tutto qua, la mia vita qua e non avrei motivo per andarmene – ha detto Larissa Iapichino – Aver detto che in Italia ci sono poche strutture al coperto per allenarsi – ha spiegato, riferendosi a dichiarazioni dei giorni scorsi – era un’osservazione oggettiva perché è così, e il mio era un semplice appello. Non emigrerò da nessuna parte, resterò qui a Firenze”.

“Ci sono periodi in cui noi atleti, soprattutto nell’atletica, ci spostiamo, abbiamo bisogno di allenarci in strutture – ha continuato poi Larissa Iapichino – un po’ più consone perché il periodo più freddo richiede che la struttura sia al 100% top, ed è quello che farò io per dieci giorni, non abbandonerò Firenze”.

Iapichino ha spiegato che nel 2023, al di là dei risultati sportivi, “vorrei avere consapevolezza di tutto quello che sarà. La mia voglia è sempre quella di saltare in lungo, e quindi vorrei avere la consapevolezza di arrivare dove voglio arrivare, all’obiettivo che mi sono prefissata”.