‘La lettura in Toscana’, presentati dati indagine Regione

Firenze, presentati i risultati dell’indagine “La lettura in Toscana”, promossa dalla Regione e partita 6 mesi fa nell’ambito del Tavolo di Coordinamento del Patto regionale per la lettura in Toscana.

L’indagine “La lettura in Toscana”, si è rivolta a un campione di 3400 cittadini toscani dai 19 anni in su per capire come i toscani concepiscano la lettura, se come una dimensione scolastica, antica e polverosa, o come una realtà viva, moderna e vitale.

Che rapporto abbiamo con la lettura in Toscana. Come si legge, quanto. Sono queste alcune delle domande al centro dell’indagine. Approfondire la conoscenza dei lettori in Toscana, effettivi o potenziali, rappresenta un grande patrimonio e un punto di partenza ottimo per continuare a sviluppare la crescita sociale della nostra comunità – dice il presidente Eugenio Giani – Continueremo a promuovere la lettura con le nostre iniziative, convinti che sia questo uno dei migliori investimenti sia per noi cittadini, che per le nostre città”.

L’introduzione di Chiara Lanari, collaboratrice del presidente Eugenio Giani sui temi della cultura: