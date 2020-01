La Befana dei Vigili del Fuoco scende dalla Loggia dei Lanzi

Firenze, nel pomeriggio del 6 gennaio intorno alle ore 15:45 un numero importante di persone si è raggruppato davanti alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria, per veder scendere la Befana della Loggia dei Lanzi.

L’evento organizzato dalla Galleria degli Uffizi, con la partecipazione dei Vigili del Fuoco di Firenze, il Patrocinio del Comune, è giunto alla sua quarta edizione e vede accrescere ogni anno il numero di curiosi che attirati da questo momento magico, si soffermano a guardare la calata dalla Loggia dei Lanzi della anziana signora, che con l’aiuto di 5 Vigili del Fuoco assicura l’importante sacco a terra.

Questa edizione ha visto come protagonisti i bambini che hanno teso un telo per raccogliere quante più caramelle possibili che “cadevano dal sacco della Befana “distratta”; ad aiutare la discesa della anziana signora tre pompieri che hanno cosparso l’aria antistante la Loggia di coriandoli e caramelle riempiendo l’area intorno alla Loggia dei Lanzi di colore ed atmosfera.

Quella degli Uffizi è soprattutto una Befana di solidarietà, che oltre ad allietare le famiglie accorse in centro per trascorrere un pomeriggio di festa, vuole restituire una speranza di rinascita alle collettività del Mugello colpita dal recente terremoto, raccogliendo contributi che saranno destinati al restauro di un’oggetto identitario danneggiato.

Il Progetto Never Lost Young è stato come sempre molto apprezzato, soprattutto dagli adulti che hanno potuto prendere coscienza e conoscenza di come inviare ai soccorritori le proprie coordinate anche in assenza di rete dati, a tutti è stato rilasciato un vademecum tascabile con la descrizione passo per passo le azioni da eseguire.

Anche per questo anno la festa della befana nel territorio Firentino è stata realizzata grazie al sostegno della ditta dolciaria fiorentina Fallani Caramelle, con sede al Terrafino di Empoli; Caffetteria Bartolini situata sopra la Loggia dei Lanzi(Galleria degli Uffizi), della Unicoop di Ponte a Greve; dal radiotaxi 4242;dalla Misericordia di Quinto, dall’Associazione Nazionale vigili del Fuoco Sez. Firenze, Reparto Volo Vigili del Fuoco di Arezzo ed il Personale del Comando di Firenze oltre al Personale della Galleria degli Uffizi e del Comune di Firenze.