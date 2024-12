Korn e Public Enemy al Firenze Rocks

Annunciati per il 13 giugno al Firenze Rocks i Korn e i Public Enemy. Con loro anche Enter Shikari e Soft Play.

I Korn tornano in Italia per un concerto che promette di essere una vera e propria celebrazione della loro carriera. Dal loro album di debutto omonimo nel 1994 hanno cambiato le sorti della musica metal, grazie al sound oscuro e sperimentale e grazie ai temi quali protesta, dolore, disagio, sofferenza, solitudine e redenzione.

La giornata del 13 giugno vedrà sul palco della Visarno Arena i Public Enemy, noti per aver cambiato per sempre il panorama musicale e culturale hip hop, simbolo di ribellione, protesta e consapevolezza sociale. Fin dagli inizi della loro carriera, il gruppo capitanato da Chuck D e Flavor Flav ha saputo affrontare temi cruciali come la disuguaglianza razziale, la violenza della polizia, la povertà e le ingiustizie sociali, trasformando il loro rap in un potente mezzo di comunicazione e attivismo. Brani come Fight The Power, Don’t Believe The Hype e Bring The Noise sono diventati inni di una generazione, con il loro messaggio di unità, lotta e consapevolezza che ha travalicato i confini del rap per diventare un patrimonio culturale condiviso in tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 11 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.