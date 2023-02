“Kill Me If You Can” in anteprima alla Compagnia

“Kill Me If You Can” il film di Alex Infascelli sull’incredibile vicenda di Raffaele Minichiello, responsabile nel 1969, del più importante e lungo dirottamento aereo di tutti i tempi. In anteprima al cinema La Compagnia lunedì 27 febbraio (ore 18.30). Il film è in lizza per i David di Donatello

Il 31 ottobre del 1969 le trasmissioni televisive di tutta l’America vengono interrotte da un annuncio: un uomo armato fino ai denti ha preso il controllo di un jet della TWA in partenza da Los Angeles e diretto a San Francisco, destinazione finale: Roma. Inizia così il più lungo dirottamento nella storia dell’aviazione. Sono gli agenti dell’FBI a scoprire l’identità del ragazzo: si chiama Raffaele Minichiello, ha 19 anni, emigrato italiano, arrivato negli Usa dall’Irpinia dopo il terremoto del 1962, marine pluridecorato per il valore dimostrato in battaglia. All’arrivo a Roma, Minichiello cerca la fuga con una macchina della polizia ma viene catturato e arrestato

E’ su questa incredibile vicenda umana, fatta di onore in battaglia, fughe, guerra, terremoto, salvataggi e il ritorno ad una vita normale, che si incentra il film di Alex Infascelli, Kill Me If You Can, che arriva al cinema La Compagnia di Firenze lunedì 27 febbraio, alle ore 18.30 (e in replica il 28 febbraio, alle 18.00 e alle 21.00). INFO

Il documentario è adesso in lizza per entrare nella cinquina finale ai Premi David di Donatello, per la sezione Premio Cecilia Mangini per il Miglior Documentario.

Disponibile, sulla piattaforma online Più Compagnia, gratuitamente, la conversazione tra il regista Alex Infascelli e il critico Pedro Armocida.

INGRESSO: 6€ intero/ 5€ ridotto / 4€ con tessera Firenze al Cinema (per gli spettacoli indicati nella newsletter di Firenze al Cinema)