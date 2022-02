Justin Bieber al Lucca Summer Festival domenica 31 luglio

Justin Bieber il 31 luglio 2022 sarà al Lucca Summer festival dove si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura di Lucca dove in passato hanno suonato anche i Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone.

La notizia è stata annunicata oggi dagli organizzatori. “Un grande successo per Lucca Summer Festival sarà uno dei pochissimi festival europei ad ospitare la prossima estate Justin Bieber, probabilmente la più grande popstar del pianeta”, spiegano gli stessi organizzatori rilanciando parole dello stesso Justin Bieber.

“Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l’ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!”. I concerti estivi anticipano l’attesissimo Justice World Tour, che include anche due concerti in Italia all’ Unipol Arena di Bologna a gennaio 2023 (già sold out) in un tour che parte a maggio 2022 e finisce a marzo 2023 tra cinque continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi.

Il Justice World Tour, promosso da Aeg Presents, è il primo tour mondiale di Justin dal Purpose World Tour del 2016/2017. Descritto dal Times of London come “affascinante”, lo show fu visto da 2.7 milioni di fans tra il 2016 e il 2017 con gran finale al BTS Hyde Park Festival di Londra davanti a 65,000 spettatori Il Justice World Tour prende il nome dall’ultimo incredibile album di Justin “Justice”.

Questa la timeline di vendita per i biglietti del concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival Pre-sale Radio 105 dalle ore 10.00 di giovedì 24 febbraio fino alle 23.59 di venerdì 25 febbraio. Info e presale: www.105.net Apertura vendita generale: Sabato 26 febbraio ore 10 Info e biglietti: www.dalessandroegalli.com.