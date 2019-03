John Mayall a Firenze. Lunedì 25 marzo

John Mayall in concerto a Firenze. Tour e nuovo disco per festeggiare 85 anni. Lunedì 25 marzo 2019 – ore 21.00 (TuscanyHall (ex Obihall) – via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro)

Imprescindibile punto di riferimento della scena blues mondiale, John Mayall tornare a ruggire con una serie di concerti che lo vedrà protagonista, la prossima primavera, sui palchi italiani.

“Il tempo è volato da quando siamo stati in Europa per l’ultima volta – spiega l’artista inglese – mi è mancato stare in giro da quelle parti, ma sarete felici di sapere che torneremo on the road nei primi mesi del 2019. Come probabilmente già saprete, Carolyn Wonderland si unirà a noi con le sue incredibili doti alle sei corde e Greg Rzab e Jay Davenport saranno la mia potentissima sezione ritmica come sempre.

Per allora avremo un nuovo album nei negozi e sarà veramente speciale, perché ospiterà diversi tra i miei chitarristi preferiti, che ben conoscete: Joe Bonamassa, Carolyn Wonderland, Todd Rundgren, Larry McCray, Alex Lifeson e Stevie Van Zandt. Sono molto orgoglioso che tutti loro abbiano preso parte in questo nuovo lavoro intitolato ‘Nobody Told Me’. Così, ancora una volta, sarò di nuovo in tour per dimostrare che il blues è più forte che mai”.

Il tour è il regalo che John Mayall si concede, e che condivide con i suoi fan, per festeggiare l’85esimo compleanno. In arrivo anche un nuovo album.

I biglietti – posti numerati da 25 a 40 euro – sono disponibili da oggi nei punti prevendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it.