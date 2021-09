Jodorowsky’s Dune arriva al cinema

Jodorowsky’s Dune di Frank Pavich, ovvero il documentario che ricostruisce la storia del più grande film di fantascienza… mai realizzato. In Toscana lo trovate al cinema Arsenale di Pisa, e all’Odeon di Firenze

Il regista di culto Alejandro Jodorowsky, dopo il successo dei suoi film “El Topo” (1970) e “La montagna sacra” (1973), si vide offrire dal produttore francese Michel Seydoux l’offerta di poter girare “qualsiasi film avesse voluto”. Jodorowsky scelse di girare un film ispirato al romanzo di fantascienza “Dune” di Frank Herbert, benché non avesse mai letto quel libro. Seidoux acquistò il diritti per la versione cinematografica del libro dal produttore di “Il pianeta delle scimmie”, Arthur P. Jacobs, che li aveva acquisiti ma poi aveva rinunciato al progetto di trarne una pellicola. L’impresa di Jodorowsky era coaì avviata, e prevedeva per “Dune” un adattamento cinematografico della durata compresa fra le 10 e le 20 ore. L’intenzione del regista non era di trarre la sua pellicola seguendo la narrazione del romanzo, ma, ispirandosi a quello, di raccontare la storia di un Messia per la generazione psichedelica, e di ricreare per gli spettatori gli effetti di un “viaggio” in LSD ma senza l’assunzione della sostanza. il regista propose la partecipazione di un team incredibile che comprendeva i designer H.R. Giger, Moebius e Chris Foss oltre all’esperto di effetti speciali Dan O’Bannon, le musiche dei Pink Floyd e attori come David Carradine, Mick Jagger, Salvador Dalì e Orson Welles.

Il mega progetto restò irrealizzato (tra le cause anche i mancati finanziament) fino al 1984, quando a portare sugli schermi il libro di “Dune” fu David Lynch; la colonna sonora fu affidata ai Toto, con l’unica eccezione di un brano, “Prophecy theme”, composto da Brian Eno, Roger Eno e Daniel Lanois.

Proiezione al cinema Arsenale di Pisa (dal 20 al 22 settembre con orari diversi. Per la programmazione QUI

Al Cinema Odeon di Firenze il film viene proposto martedì 21settembre (ore 18.30 e 21). La proiezione delle 21 verrà introdotta da Alessandro Tiberio, distributore italiano del film. All’entrata della sala saranno in vendita le magliette JODOROWSKY’S DUNE, realizzate per l’occasione e in numero limitato. INFO