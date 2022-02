Italcanditi, sindacati: domani corteo a sostegno dei lavoratori

By

Domani 5 febbraio manifestazione a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Italcanditi del Mugello, organizzata da Flai Cgil, Fai Cisl e Comune di Marradi (Firenze).

Il corteo partirà da piazza Scalelle presso il Comune alle 10.30, per raggiungere alle 12 il presidio permanente davanti alla fabbrica, dove interverranno lavoratrici, lavoratori, i segretari generali di Flai Cgil e Fai Cisl e il sindaco di Marradi Tommaso Triberti.

Il piano presentato da Italcanditi, che ha annunciato lo stop alla produzione di marron glacé – prodotto che ha fatto conoscere per la sua qualità – un mese fa, prevede la riconversione della fabbrica con tre nuove linee di produzione. Per poter garantire i medesimi livelli occupazionali delle lavoratrici stagionali e di approvvigionamento di marroni di Marradi, “le lavorazioni dovranno partire entro l’inizio di marzo – ha affermato l’azienda -. Quindi l’approvazione del piano industriale non può subire ulteriori dilazioni temporali che ne causerebbero il suo annullamento.”

“Non è tardi per il proseguimento nel 2022 dell’attività produttiva del marron glacé – affermano Flai Cgil, Fai Cisl e Comune – con un piano industriale serio, che valorizzi il territorio e la filiera del marrone, garantendo agli stagionali contratti di una durata che permetta una sopravvivenza economica. Non accettiamo, infatti, la scelta di Italcanditi di spostare subito la produzione a Pedrengo, un piano di reindustrializzazione poco credibile, il contratto di soli 4 mesi per gli stagionali, la sostituzione delle linee di produzione”.